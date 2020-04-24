Azerbaycan'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 44 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 85 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 65 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 592'ye yükselirken, korona virüs tespit edilen 21 kişi hayatını kaybetti, bin 13 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 114 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

