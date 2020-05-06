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Azerbaycan'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi

Azerbaycan'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi
Azerbaycan'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi

Azerbaycan'da, 67 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 2 bin 127’ye, ölü sayısı ise 28'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 67 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 51 ve 62 yaşındaki iki kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 28 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği ve tedavisi devam eden hastalardan 24'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 2 bin 127'ye yükselirken, korona virüs tespit edilen 28 kişi hayatını kaybetti, bin 536 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 170 bine yakın korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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