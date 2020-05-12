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Azerbaycan'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi

Azerbaycan'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi
Azerbaycan'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi

Azerbaycan'da 77 yaşındaki bir kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 33'e ulaştı.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada 104 kişide daha yeni tip korona virüs tespit (Covid-19) edildiği, 77 yaşındaki 1 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 55 kişinin virüsü yenip iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte Azerbaycan'da toplam vaka sayısı 2 bin 693'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e, iyileşenlerin sayısı ise bin 735'e yükseldi.

Öte yandan Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve şu ana kadar 200 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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