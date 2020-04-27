Azerbaycan'da korona virüsten ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 33 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 60 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 23 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı bin 678'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 22 kişi hayatını kaybetti, bin 162 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 128 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

