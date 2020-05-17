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Azerbaycan'da korona virüsten ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

Azerbaycan'da korona virüsten ölenlerin sayısı 39'a yükseldi
Azerbaycan'da korona virüsten ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

Azerbaycan'da, korona virüsten ölenlerin sayısı 39'a, toplam vaka sayısı 3 bin 274’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 136 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 88, 64 ve 55 yaşındaki 3 kişinin ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 71 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 274'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 39 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 15 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 230 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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