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Azerbaycan'da korona virüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

Azerbaycan'da korona virüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi
Azerbaycan'da korona virüsten ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

Azerbaycan’da, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a vak’a sayısı ise 3 bin 387’ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 113 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 40 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 387'ye yükselirken, korona virüs tespit edilen 40 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 55 kişi ise taburcu oldu.
Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 230 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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