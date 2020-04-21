İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan'da korona virüsten vaka sayısı ise bin 480'e yükseldi

Azerbaycan'da korona virüsten vaka sayısı ise bin 480'e yükseldi
Azerbaycan'da korona virüsten vaka sayısı ise bin 480'e yükseldi

Azerbaycan'da 44 kişide daha korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 480’e yükseldi.

Azerbaycan'da korona virüsü vaka sayısı bin 480'e yükseldi. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 44 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 57 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 74 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 480'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 20 kişi hayatını kaybetti, 865 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 102 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.