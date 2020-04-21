Azerbaycan'da korona virüsten vaka sayısı ise bin 480'e yükseldi

Azerbaycan'da korona virüsü vaka sayısı bin 480'e yükseldi. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 44 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 57 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, 74 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 480'e yükselirken, korona virüs tespit edilen 20 kişi hayatını kaybetti, 865 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 102 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

