Azerbaycan'da korona virüsü vakası 18'e yükseldi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişide korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, 2 Azerbaycan vatandaşında yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Virüs taşıdığı tespit edilen 2 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan'da tespit edilen 2 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı yeniden 18'e yükseldi.

Öte yandan Azerbaycan'da daha önce korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise iyileşmişti.

Kamil Nadirli