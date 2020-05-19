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Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 41'e yükseldi

Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 41'e yükseldi
Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 41'e yükseldi

Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükselirken, 131 kişide daha korona virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 3 bin 518’e ulaştı.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 131 kişide daha yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği, 71 yaşındaki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca 143 kişinin de iyileşerek taburcu olduğu kaydedildi. Son verilere göre ülkede vaka sayısı 3 bin 518'e yükselirken, korona virüs tespit edilen toplam 41 kişi hayatını kaybetti. Virüsü yenip taburcu olanların toplam sayısı ise 2 bin 198 olarak açıklandı.

Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken, şu ana kadar 240 binden fazla korona virüs testi yapıldığı kaydedildi.

Kamil Nadirli

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