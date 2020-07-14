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Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 25 bini aştı

Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 25 bini aştı
Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 25 bini aştı

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 543 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 25 bin 113'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 543 vaka tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 510 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 25 bini aştı

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 25 bin 113'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 319'a yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 16 bin 150'ye ulaştı. Azerbaycan'da şu ana kadar toplam 584 bin 466 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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