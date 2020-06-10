Azerbaycan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 100'ü geçti

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 339 kişide yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği, 4 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 114 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 8 bin 530'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye yükseldi. Ülkede toplam 4 bin 720 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan'da toplam 356 bin 32 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

Kamil Nadirli

