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Azerbaycan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 957'ye yükseldi

Azerbaycan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 957'ye yükseldi
Azerbaycan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 957'ye yükseldi

Azerbaycan'da son 24 saatte 387 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 bin 957'ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 387 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 274 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da toplam vaka sayısı 9 bin 957'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 119'a yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 5 bin 583 oldu. Öte yandan Azerbaycan'da şu ana kadar 381 bin 846 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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