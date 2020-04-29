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Azerbaycan'da sınırlarda uygulanan kısıtlamalar 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Azerbaycan'da sınırlarda uygulanan kısıtlamalar 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Azerbaycan'da sınırlarda uygulanan kısıtlamalar 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Azerbaycan'da sınır giriş ve çıkışlarında uygulanan kısıtlamaların süresi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüs Operasyonel Karargahı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sınır giriş ve çıkışlarında uygulanan kısıtlamaların 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şu anda, dünya korona virüs (Covid-19) ile mücadele etmek için önlemler alıyor. Bu önlemlerin bir parçası olarak, çoğu ülke sınırlarına erişimi geçici olarak kısıtlamaya ve uluslararası uçuşları iptal etmeye karar verdi. Covid-19 salgını ile küresel durumu analiz edildi ve virüsün Azerbaycan'da yayılmasını önlemek için, kargo ve charter uçuşları hariç Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına kara ve hava erişimine ilişkin kısıtlamalar 31 Mayıs 2020'ye kadar uzatıldı” ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan'da toplam korona virüs vaka sayısı bin 717'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22'ye yükseldi. Azerbaycan'da bin 221 kişi virüsü yenerek taburcu olurken, şu ana kadar 132 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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