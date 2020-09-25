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Azerbaycan'da son 24 saatte 101 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 101 yeni korona virüs vakası tespit edildi
Azerbaycan'da son 24 saatte 101 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 101 yeni korona virüs vak'ası tespit edilmesi ile toplam vak'a sayısı 39 bin 787’ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 101 yeni korona virüs vak'ası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 137 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vak'a sayısı 39 bin 787'ye hayatını kaybeden kişi sayısı ise 583'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 37 bin 392 oldu.
Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 87 bin 578 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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