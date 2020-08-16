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Azerbaycan'da son 24 saatte 112 Covid-19 vakası tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 112 Covid-19 vakası tespit edildi
Azerbaycan'da son 24 saatte 112 Covid-19 vakası tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 112 kişide korona virüsün tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 34 bin 219’a yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 112 kişide korona virüs tespit edildiği, hayatını kaybeden hastanın olmadığı bildirildi. Azerbaycan'da günlük vaka sayısının yeniden 100'ün üzerine çıktığı gözlemlenirken, 178 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 34 bin 219'a hayatını kaybedenlerin sayısı ise 506 olarak sabit kaldı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 31 bin 875 oldu.
Azerbaycan'da şu ana kadar 831 bin 755 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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