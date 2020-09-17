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Azerbaycan'da son 24 saatte 119 yeni vaka tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 119 yeni vaka tespit edildi
Azerbaycan'da son 24 saatte 119 yeni vaka tespit edildi

Azerbaycan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 119 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 38 bin777’ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 119 yeni vakanın tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 38 bin777'ye, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 571'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 140 kişinin daha iyileşmesi ile virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 36 bin 289 oldu.
Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 35 bin 286 kişiye korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

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