Azerbaycan'da son 24 saatte 126 vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 126 vaka tespit edildiği, 3 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, son 24 saatte 144 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 36 bin 445'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 534'e ulaştı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 33 bin 847'e yükseldi. Azerbaycan'da şu ana kadar 922 bin 69 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

