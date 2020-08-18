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Azerbaycan'da son 24 saatte 131 korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 131 korona virüs vakası tespit edildi
Azerbaycan'da son 24 saatte 131 korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 131 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 34 bin 474’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 131 yeni vaka tespit edildiği, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 159 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 34 bin 474'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 509'a ulaştı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 32 bin 201'e yükseldi.Azerbaycan'da şu ana kadar 843 bin 269 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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