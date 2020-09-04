İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan'da son 24 saatte 132 korona virüs vakası

Azerbaycan'da son 24 saatte 132 korona virüs vakası
Azerbaycan'da son 24 saatte 132 korona virüs vakası

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 132 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 37 bin 31’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 132 vaka tespit edildiği, 2 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada son 24 saatte 155 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 37 bin 31'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 543'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı da 34 bin 419'e ulaştı. Azerbaycan'da şu ana kadar 949 bin 313 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.