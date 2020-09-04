Azerbaycan'da son 24 saatte 132 korona virüs vakası

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 132 vaka tespit edildiği, 2 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada son 24 saatte 155 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 37 bin 31'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 543'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı da 34 bin 419'e ulaştı. Azerbaycan'da şu ana kadar 949 bin 313 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

