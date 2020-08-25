Azerbaycan'da son 24 saatte 133 vaka tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 133 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 86 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 35 bin 559'a hayatını kaybeden kişi sayısı ise 521'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 33 bin 190 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 885 bin 279 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

