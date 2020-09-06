Azerbaycan'da son 24 saatte 137 vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 137 yeni vakanın tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 37 bin 329'a, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 548'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 34 bin 705 oldu. Açıklamada 140 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da şu ana kadar 963 bin 104 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli