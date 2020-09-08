Azerbaycan'da son 24 saatte 139 vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 139 yeni vak'anın tespit edildiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vak'a sayısı 37 bin 557'ye, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 552'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 34 bin 965 oldu. Açıklamada 128 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da şu ana kadar 973 bin 838 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli