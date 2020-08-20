Azerbaycan'da son 24 saatte 139 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 139 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, hayatını kaybeden ise olmadığı bildirildi. Ülkede 148 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 34 bin 759'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 510'da sabit kaldı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 32 bin 511 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 855 bin 802 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

