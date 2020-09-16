Azerbaycan'da son 24 saatte 141 vak'a

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 141 yeni vak'anın tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vak'a sayısı 38 bin 658'e, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 569'a yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 36 bin 149 oldu. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 36 bin 149 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 27 bin 685 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

