Azerbaycan'da son 24 saatte 142 vak'a

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 142 yeni vak'anın tespit edildiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vak'a sayısı 37 bin 874'e, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 556'ya yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 35 bin 269 oldu. Açıklamada 150 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da şu ana kadar 988 bin 268 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli