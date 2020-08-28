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Azerbaycan'da son 24 saatte 142 yeni vaka tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 142 yeni vaka tespit edildi
Azerbaycan'da son 24 saatte 142 yeni vaka tespit edildi

Azerbaycan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 142 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 35 bin 986’ya yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınında ülke genelinde son 24 saatte 142 yeni vakanın tespit edildiği, 3 kişinin ise virüs nedeni ile hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 97 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 35 bin 986'ya, toplam can kaybı ise 527'ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 33 bin 461 oldu.

Öte yandan Azerbaycan'da şu ana kadar 904 bin 506 kişiye Covid-19 testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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