Azerbaycan'da son 24 saatte 148 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 148 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada 91 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 35 bin 707'ye hayatını kaybeden kişi sayısı ise 522'ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 33 bin 281 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 892 bin 70 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

