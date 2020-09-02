Azerbaycan'da son 24 saatte 154 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 154 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 139 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 36 bin 732'ye hayatını kaybeden kişi sayısı ise 538'e yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 34 bin 116 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 935 bin 396 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli