Azerbaycan'da son 24 saatte 162 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 162 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 39 bin 686'ya hayatını kaybedenlerin sayısı ise 581'e yükseldi.

Açıklamada 133 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 37 bin 255 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 80 bin 873 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli