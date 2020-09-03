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Azerbaycan'da son 24 saatte 167 yeni vaka tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 167 yeni vaka tespit edildi
Azerbaycan'da son 24 saatte 167 yeni vaka tespit edildi

Azerbaycan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 167 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 36 bin 899’a yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınında son 24 saatte 167 yeni vaka tespit edildiği ve 3 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, 148 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 36 bin 899'a, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 541'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 34 bin 264 oldu.

Öte yandan Azerbaycan'da bugüne kadar 942 bin 265 kişiye korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

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