Azerbaycan'da son 24 saatte 169 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 169 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 151 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 35 bin 274'e hayatını kaybeden kişi sayısı ise 518'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 32 bin 993 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 873 bin 777 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli