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Azerbaycan'da son 24 saatte 175 vak'a

Azerbaycan'da son 24 saatte 175 vak'a
Azerbaycan'da son 24 saatte 175 vak'a

Azerbaycan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 175 yeni vak'anın tespit edilmesi sonucu toplam vak'a sayısı 37 bin 732’ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 175 yeni vak'anın tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vak'a sayısı 37 bin 732'ye, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 555'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 35 bin 119 oldu. Açıklamada 154 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.
Azerbaycan'da şu ana kadar 980 bin 978 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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