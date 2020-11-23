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Azerbaycan'da son 24 saatte 2 bin 187 yeni korona virüs vakası görüldü

Azerbaycan'da son 24 saatte 2 bin 187 yeni korona virüs vakası görüldü
Azerbaycan'da son 24 saatte 2 bin 187 yeni korona virüs vakası görüldü

Azerbaycan'da son 24 saatte 2 bin 187 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 95 bin 281’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 187 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 29 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 95 bin 281'e hayatını kaybeden kişi sayısı ise bin 160'a yükseldi. Açıklamada 634 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği toplam iyileşen kişi sayısının 64 bin 475 olduğu belirtildi. Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 617 bin 239 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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