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Azerbaycan'da son 24 saatte 2 bin 735 yeni korona virüs vakası

Azerbaycan'da son 24 saatte 2 bin 735 yeni korona virüs vakası
Azerbaycan'da son 24 saatte 2 bin 735 yeni korona virüs vakası

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-9) salgınında son 24 saatte 2 bin 735 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 89 bin 898’e yükseldi.


Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-9) salgınında bilanço artıyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 735 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 28 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada son 24 saatten bin 374 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 88 bin 898'e, hayatını kaybedenlerin sayısı sayısı ise bin 107'ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 62 bin 243 olarak açıklandı. Ülkede şu ana kadar 1 milyon 592 bin 280 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

Kamil Nadirli
 

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