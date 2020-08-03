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Azerbaycan'da son 24 saatte 241 korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 241 korona virüs vakası tespit edildi
Azerbaycan'da son 24 saatte 241 korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 241 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 32 bin 684’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınında ülke genelinde son 24 saatte 241 yeni vaka tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 647 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 32 bin 684'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 468'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 27 bin 760 olurken, şu ana kadar 744 bin 837 kişiye korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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