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Azerbaycan'da son 24 saatte 286 yeni vaka tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 286 yeni vaka tespit edildi
Azerbaycan'da son 24 saatte 286 yeni vaka tespit edildi

Azerbaycan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 286 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 32 bin 443’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınında ülke genelinde son 24 saatte 286 yeni vakas tespit edildiği, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan'da son haftalarda vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, son 24 saatte 639 kişi ise iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 32 bin 443'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 462'ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 27 bin 113 olurken, bugüne kadar 738 bin 963 kişiye korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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