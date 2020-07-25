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Azerbaycan'da son 24 saatte 321 Covid-19 vakası tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 321 Covid-19 vakası tespit edildi
Azerbaycan'da son 24 saatte 321 Covid-19 vakası tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 321 kişide yeni tip korona virüsün tespit edilmesi ile toplam vak'a sayısı 29 bin 633’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 321 yeni korona virüs vak'ası tespit edildiği, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vak'a sayısı 29 bin 633'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 408'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 22 bin 82 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 676 bin 252 korona virüs testi yapıldı, 535 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

Kamil Nadirli
 

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