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Azerbaycan'da son 24 saatte 341 korona virüs vakası

Azerbaycan'da son 24 saatte 341 korona virüs vakası
Azerbaycan'da son 24 saatte 341 korona virüs vakası

Azerbaycan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 341 yeni vak'a tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 219 bin 41’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 341 yeni korona virüs vak'ası tespit edildiği, 29 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada son 24 saatte 3 bin 858 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vak'a sayısı 219 bin 41'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 670'e ulaştı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 188 bin 280 olarak açıklandı. Ülkede şu ana kadar toplam 2 milyon 199 bin 939 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

 

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