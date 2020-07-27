Azerbaycan'da son 24 saatte 396 yeni korona virüs vakası

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 396 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 558 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 30 bin 446'ya hayatını kaybedenlerin sayısı ise 423'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 23 bin 242 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 690 bin 386 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

