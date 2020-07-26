Azerbaycan'da son 24 saatte 417 Covid-19 vakası tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 417 kişide korona virüs tespit edildiği, 9 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 30 bin 50'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 417'ye yükseldi. Ülkede 602 kişinin de iyileşmesi ile virüsü yenerek taburcu olanların sayısı 22 bin 684 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 683 bin 548 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli