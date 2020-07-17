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Azerbaycan'da son 24 saatte 471 vaka kaydedildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 471 vaka kaydedildi
Azerbaycan'da son 24 saatte 471 vaka kaydedildi

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 471 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 26 bin 636’ya yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 471 vaka tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 549 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 26 bin 636'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 341'e ulaştı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 17 bin 805 olarak açıklandı. Azerbaycan'da şu ana kadar 610 bin 523 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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