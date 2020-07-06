Azerbaycan'da son 24 saatte 513 korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 513 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 440 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 20 bin 837'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 258'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise yüzde 12 bin 182 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 522 bin 773 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

