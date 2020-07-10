Azerbaycan'da son 24 saatte 526 korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 526 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 502 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 22 bin 990'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 292'ye yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise yüzde 14 bin 93 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 552 bin 311 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

