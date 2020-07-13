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Azerbaycan'da son 24 saatte 529 vaka tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 529 vaka tespit edildi
Azerbaycan'da son 24 saatte 529 vaka tespit edildi

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 529 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 24 bin 570’e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte ülke genelinde 529 vaka tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte 547 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 24 bin 570'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 313'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 15 bin 640'a ulaştı. Azerbaycan'da şu ana kadar 576 bin 249 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

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