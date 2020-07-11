Azerbaycan'da son 24 saatte 531 korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 531 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 514 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 23 bin 521'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 298'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise yüzde 14 bin 607 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 560 bin 356 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli