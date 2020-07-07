İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan'da son 24 saatte 537 korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 537 korona virüs vakası tespit edildi
Azerbaycan'da son 24 saatte 537 korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 537 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 21 bin 374'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınında ülke genelinde son 24 saatte 537 vaka tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 453 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 21 bin 374'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 265'e yükseldi. Ülkede iyileşip taburcu olanların sayısı ise 12 bin 635'e ulaştı.

Azerbaycan'da şu ana kadar 529 bin 875 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.