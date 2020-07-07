Azerbaycan'da son 24 saatte 537 korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınında ülke genelinde son 24 saatte 537 vaka tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 453 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 21 bin 374'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 265'e yükseldi. Ülkede iyileşip taburcu olanların sayısı ise 12 bin 635'e ulaştı.

Azerbaycan'da şu ana kadar 529 bin 875 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

