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Azerbaycan'da son 24 saatte 542 korona vakası kayda geçti

Azerbaycan'da son 24 saatte 542 korona vakası kayda geçti
Azerbaycan'da son 24 saatte 542 korona vakası kayda geçti

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 542 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 21 bin 916'ya yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 542 vaka tespit edildiği, 9 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 465 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 21 bin 916'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 274'e ulaştı. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 13 bin 100 olarak açıklandı. Azerbaycan'da şu ana kadar 537 bin 230 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

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