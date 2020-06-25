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Azerbaycan'da son 24 saatte 547 vaka tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 547 vaka tespit edildi
Azerbaycan'da son 24 saatte 547 vaka tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 547 kişide yeni tip korona virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 bin 852’ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 547 kişide korona virüs tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklamada, 291 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 14 bin 852'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 180'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 8 bin 59 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 449 bin 235 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

Kamil Nadirli
 

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