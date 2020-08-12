Azerbaycan'da son 24 saatte 93 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 93 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan'da günlük vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 202 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 33 bin 824'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 497'ye yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 31 bin 58 oldu.

Öte yandan Azerbaycan'da şu ana kadar 804 bin 513 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

