Azerbaycan'da son 24 saatte bin 759 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte bin 759 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 24 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, 511 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği aktarıldı. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 252 bin 680'e, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 445'e yükseldi.

Virüsü yenerek taburcu olanların sayısı 234 bin 893 olarak açıklanan Azerbaycan'da şu ana kadar 2 milyon 816 bin 784 korona virüs testi yapıldı.

Korona Virüs Operasyon Karargahı'nın açıkladığı aşı verilerine göre, Azerbaycan'da son 24 saatte 19 bin 427 kişinin aşılandığı ve ülkede toplam aşı olanların sayısının da 510 bin 420 olduğu bildirildi.

Kamil Nadirli